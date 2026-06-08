Visite théâtralisée La Balade du Ventre Devant l’Office de Tourisme Montmorillon

Montmorillon

Visite théâtralisée La Balade du Ventre

Devant l’Office de Tourisme 2 Place du Maréchal Leclerc Montmorillon Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 18:00:00

fin : 2026-08-11 19:30:00

Date(s) :

2026-08-11

La Balade du ventre ou l’Extraordinaire voyage en gastronomie en lectures et chansons par Saturnin et Aglaë Peton.

Été 1901. Afin de fêter les cent ans de l’invention, par Joseph Berchoux, du mot gastronomie , Saturnin Peton, journaliste gastronomique réputé, et sa sœur Aglaë, gourmande invétérée, vous entraînent dans une balade du ventre, de Rabelais à Dickens, en passant par Dumas, Daudet et bien d’autres. Sur le chemin du goût, des mots et de la musique, ils vont célébrer avec vous le bien manger.

Une balade littéraire gastronomique et déambulatoire à savourer et à partager entre amis.

Organisée par le Pays d’art et d’histoire Vienne et Gartempe.

Se présenter 15 minutes avant le début du spectacle.

Sur réservation obligatoire au 05 49 91 07 53 ou patrimoine@ccvg86.fr .

Devant l’Office de Tourisme 2 Place du Maréchal Leclerc Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 53 patrimoine@ccvg86.fr

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English : Visite théâtralisée La Balade du Ventre

L’événement Visite théâtralisée La Balade du Ventre Montmorillon a été mis à jour le 2026-06-08 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne