Randonnée voitures anciennes populaires Place du Maréchal Leclerc Montmorillon
Randonnée voitures anciennes populaires Place du Maréchal Leclerc Montmorillon dimanche 9 août 2026.
Montmorillon
Randonnée voitures anciennes populaires
Place du Maréchal Leclerc Pl du Maréchal Leclerc Montmorillon Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 09:00:00
fin : 2026-08-09 00:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Circuit touristique regroupement des voitures à Montmorillon (9 heures), direction Pindray, Chauvigny, La Puye, Saint-Pierre de Maillé, Angles sur l’Anglin, Nalliers (pique-nique tiré du sac), Saint-Savin (visite La Fabrique du Point du Jour à 14 h 30) .
Place du Maréchal Leclerc Pl du Maréchal Leclerc Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine annie.thoreau@wanadoo.fr
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English : Randonnée voitures anciennes populaires
L’événement Randonnée voitures anciennes populaires Montmorillon a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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