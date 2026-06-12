Randonnée voitures anciennes populaires Place du Maréchal Leclerc Montmorillon

Montmorillon

Randonnée voitures anciennes populaires

Place du Maréchal Leclerc Pl du Maréchal Leclerc Montmorillon Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 09:00:00

fin : 2026-08-09 00:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Circuit touristique regroupement des voitures à Montmorillon (9 heures), direction Pindray, Chauvigny, La Puye, Saint-Pierre de Maillé, Angles sur l’Anglin, Nalliers (pique-nique tiré du sac), Saint-Savin (visite La Fabrique du Point du Jour à 14 h 30) .

Place du Maréchal Leclerc Pl du Maréchal Leclerc Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine annie.thoreau@wanadoo.fr

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English : Randonnée voitures anciennes populaires

L’événement Randonnée voitures anciennes populaires Montmorillon a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne