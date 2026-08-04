Les Échappées Ferroviaires en Sud Vienne Poitou Visite de Lussac-les-Châteaux au départ de Montmorillon Montmorillon
vendredi 14 août 2026 · Montmorillon
Informations pratiques
Montmorillon
Les Échappées Ferroviaires en Sud Vienne Poitou Visite de Lussac-les-Châteaux au départ de Montmorillon
Avenue du Général de Gaulle Montmorillon Vienne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 09:30:00
fin : 2026-08-14 13:30:00
Date(s) :
2026-08-14
Les Échappées Ferroviaires en Sud Vienne Poitou
Explorez le territoire commentaires à la gare et dans le train, histoire ferroviaires du territoire et visite guidée à l’arrivée.
Tarif: 15€ adulte
12 € enfant (-12 ans)
billet de train aller-retour compris.
Réservation obligatoire
Visite de Lussac-les-Châteaux au départ de Montmorillon
RDV à 9h30 à la gare de Montmorillon, retour à 13h30
En plus de la visite, bénéficiez gratuitement d’une dégustation de produits locaux à l’Office de Tourisme de Lussac-les-Châteaux. .
Avenue du Général de Gaulle Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 11 96 accueil@sudviennepoitou.com
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English : Les Échappées Ferroviaires en Sud Vienne Poitou Visite de Lussac-les-Châteaux au départ de Montmorillon
L’événement Les Échappées Ferroviaires en Sud Vienne Poitou Visite de Lussac-les-Châteaux au départ de Montmorillon Montmorillon a été mis à jour le 2026-07-31 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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