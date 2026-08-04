Informations pratiques

Montmorillon

Les Échappées Ferroviaires en Sud Vienne Poitou Visite de Lussac-les-Châteaux au départ de Montmorillon

Avenue du Général de Gaulle Montmorillon Vienne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 09:30:00

fin : 2026-08-14 13:30:00

Date(s) :

2026-08-14

Les Échappées Ferroviaires en Sud Vienne Poitou

Explorez le territoire commentaires à la gare et dans le train, histoire ferroviaires du territoire et visite guidée à l’arrivée.

Tarif: 15€ adulte

12 € enfant (-12 ans)

billet de train aller-retour compris.

Réservation obligatoire

Visite de Lussac-les-Châteaux au départ de Montmorillon

RDV à 9h30 à la gare de Montmorillon, retour à 13h30

En plus de la visite, bénéficiez gratuitement d’une dégustation de produits locaux à l’Office de Tourisme de Lussac-les-Châteaux. .

Avenue du Général de Gaulle Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 11 96 accueil@sudviennepoitou.com

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English : Les Échappées Ferroviaires en Sud Vienne Poitou Visite de Lussac-les-Châteaux au départ de Montmorillon

L’événement Les Échappées Ferroviaires en Sud Vienne Poitou Visite de Lussac-les-Châteaux au départ de Montmorillon Montmorillon a été mis à jour le 2026-07-31 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne