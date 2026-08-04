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Les Échappées Ferroviaires en Sud Vienne Poitou Visite de Lussac-les-Châteaux au départ de Montmorillon Montmorillon

vendredi 14 août 2026 · Montmorillon

Les Échappées Ferroviaires en Sud Vienne Poitou Visite de Lussac-les-Châteaux au départ de Montmorillon Montmorillon

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Avenue du Général de Gaulle
Ville
86500 Montmorillon
Département
Vienne
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif

Montmorillon

Les Échappées Ferroviaires en Sud Vienne Poitou Visite de Lussac-les-Châteaux au départ de Montmorillon

Avenue du Général de Gaulle Montmorillon Vienne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 09:30:00
fin : 2026-08-14 13:30:00

Date(s) :
2026-08-14

Les Échappées Ferroviaires en Sud Vienne Poitou
Explorez le territoire commentaires à la gare et dans le train, histoire ferroviaires du territoire et visite guidée à l’arrivée.

Tarif: 15€ adulte
12 € enfant (-12 ans)
billet de train aller-retour compris.
Réservation obligatoire

Visite de Lussac-les-Châteaux au départ de Montmorillon
RDV à 9h30 à la gare de Montmorillon, retour à 13h30
En plus de la visite, bénéficiez gratuitement d’une dégustation de produits locaux à l’Office de Tourisme de Lussac-les-Châteaux.   .

Avenue du Général de Gaulle Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 11 96  accueil@sudviennepoitou.com

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English : Les Échappées Ferroviaires en Sud Vienne Poitou Visite de Lussac-les-Châteaux au départ de Montmorillon

L’événement Les Échappées Ferroviaires en Sud Vienne Poitou Visite de Lussac-les-Châteaux au départ de Montmorillon Montmorillon a été mis à jour le 2026-07-31 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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