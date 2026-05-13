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Visite guidée des travaux de broderie de Simone Ribadoux Montmorillon

Visite guidée des travaux de broderie de Simone Ribadoux Montmorillon

Visite guidée des travaux de broderie de Simone Ribadoux Montmorillon mardi 4 août 2026.

Adresse : 9 Avenue Pasteur

Ville : 86500 Montmorillon

Département : Vienne

Début : mardi 4 août 2026

Fin : mardi 4 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Montmorillon

Visite guidée des travaux de broderie de Simone Ribadoux

9 Avenue Pasteur Montmorillon Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 15:00:00
fin : 2026-08-04 17:00:00

Date(s) :
2026-08-04

Évitons la chaleur de l’été et partons à la découverte du patrimoine de la ville et de son musée, bien au frais, en évoquant les travaux de broderie de Simone Ribadoux.   .

9 Avenue Pasteur Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32  ecomusee.mrc86@laposte.net

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English : Visite guidée des travaux de broderie de Simone Ribadoux

L’événement Visite guidée des travaux de broderie de Simone Ribadoux Montmorillon a été mis à jour le 2026-05-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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