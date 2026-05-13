Montmorillon

Visite guidée des travaux de broderie de Simone Ribadoux

9 Avenue Pasteur Montmorillon Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 15:00:00

fin : 2026-08-04 17:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Évitons la chaleur de l’été et partons à la découverte du patrimoine de la ville et de son musée, bien au frais, en évoquant les travaux de broderie de Simone Ribadoux. .

9 Avenue Pasteur Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32 ecomusee.mrc86@laposte.net

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English : Visite guidée des travaux de broderie de Simone Ribadoux

L’événement Visite guidée des travaux de broderie de Simone Ribadoux Montmorillon a été mis à jour le 2026-05-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne