Montmorillon

Nuit du piano avec Vanessa Wagner

16 Boulevard du Terrier Blanc Montmorillon Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 18:00:00

fin : 2026-08-05 20:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Trois concerts pour célébrer le piano sous toutes ses formes

?? 18h Les jeunes talents Gaspard Thomas et Elliot Lévêque

?? 21h le grand récital de la pianiste internationale Vanessa Wagner, exploratrice audacieuse du répertoire

Pour clôturer le festival en beauté, la Nuit du Piano promet une immersion fascinante dans l’univers du piano, à travers plusieurs générations d’interprètes et des répertoires d’une richesse exceptionnelle.

Pour couronner cet événement, le festival a l’immense plaisir d’accueillir la grande pianiste française Vanessa Wagner. Décrite par Le Monde comme la pianiste la plus singulière de sa génération , elle mène depuis de nombreuses années une carrière à son image exigeante, originale et profondément engagée. .

16 Boulevard du Terrier Blanc Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine communication@resonancesdegartempe.fr

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English : Nuit du piano avec Vanessa Wagner

L’événement Nuit du piano avec Vanessa Wagner Montmorillon a été mis à jour le 2026-06-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne