Informations pratiques

Montmorillon

Spectacle de FLAMENCO danse chant et musique avec Cie El Compas de Jerez, el Oruco et La Cecilia

16 Boulevard du Terrier Blanc Montmorillon Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 20:30:00

fin : 2026-08-03 22:00:00

Date(s) :

2026-08-03

Un spectacle authentique, puissant et profondément ancré dans la tradition andalouse et gitane.

Ce´cile Cappozzo, alias La Cecilia danseuse, chore´graphe et musicienne, après une solide formation en Andalousie, me`ne depuis son retour en France un ve´ritable travail de de´veloppement de la culture flamenca.

Elle invite le danseur de Séville, José Manuel Ramos El Oruco . Ce dernier a effectué ses premiers pas avec El Torombo. Puis il suivit l’enseignement de La Farruca, La Faraona, Antonio Canales ou encore Juan de Juan. On a pu admirer son baile technique (danse), virtuose et inspiré à la Biennale de Arte Flamenco de Sevilla, au Festival de Mont-de-Marsan ou à la Biennale de Arte Flamenco de Paris. Ce spectacle sera donc un véritable voyage en Andalousie avec des artistes généreux qui seront ravis de partager énergie et émotions qui forment le socle de l’expression flamenca. .

16 Boulevard du Terrier Blanc Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine communication@resonancesdegartempe.fr

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English : Spectacle de FLAMENCO danse chant et musique avec Cie El Compas de Jerez, el Oruco et La Cecilia

L’événement Spectacle de FLAMENCO danse chant et musique avec Cie El Compas de Jerez, el Oruco et La Cecilia Montmorillon a été mis à jour le 2026-06-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne