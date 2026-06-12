Atelier Construit ton château fort Place Régine Deforges Montmorillon

Montmorillon

Atelier Construit ton château fort

Place Régine Deforges Ancien hôpital Montmorillon Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 15:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Découvre où se trouvait le château de Montmorillon et réalise ensuite la maquette de ton propre château fort. Pour les 6-11 ans accompagnés d’un adulte.

Organisé par le Pays d’art et d’histoire Vienne et Gartempe

Places limitées, sur réservation obligatoire au 0549910753 ou patrimoine@ccvg86.fr .

Place Régine Deforges Ancien hôpital Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 53 patrimoine@ccvg86.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Construit ton château fort

L’événement Atelier Construit ton château fort Montmorillon a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne