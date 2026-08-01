Informations pratiques

Montmorillon

Les secrets du bocage à la tombée de la nuit

31 Avenue Fernand Tribot Montmorillon Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:00:00

fin : 2026-08-28 22:30:00

Date(s) :

2026-08-28

Venez parcourir le sentier d’interprétation de l’Allochon sous un tout autre regard.

Quand la lumière baisse, les paysages changent d’ambiance et une faune discrète prend le relais. Au fil de la balade, nous apprendrons à repérer les indices de présence de la loutre, écouterons les chauves-souris et découvrirons les nombreuses espèces qui font vivre ce bocage.

Une façon originale de (re)découvrir ce sentier, de comprendre les liens entre les haies, les cours d’eau et la biodiversité, tout en profitant d’un moment convivial au cœur de la nature.

Une sortie accessible à tous les curieux, petits et grands, pour voir le bocage autrement quand la nuit tombe.

Prévoir des chaussures adaptées et une lampe de poche .

31 Avenue Fernand Tribot Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 71 54

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English : Les secrets du bocage à la tombée de la nuit

L’événement Les secrets du bocage à la tombée de la nuit Montmorillon a été mis à jour le 2026-08-06 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne