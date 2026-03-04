Atelier Mensuel Aquarelle, Ateliers Octopodes, Chambéry

Atelier Mensuel Aquarelle Lundi 6 juillet, 18h00 Ateliers Octopodes Savoie

Tarif : à la séance 35€ ou pour 3 séances 90€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-06T18:00:00+02:00 – 2026-07-06T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-06T18:00:00+02:00 – 2026-07-06T20:00:00+02:00

Venez explorer votre potentiel créatif avec l’aquarelle !

Après avoir participé à l’un des ateliers découverte, vous pouvez continuer d’explorer un lundi par mois cette pratique créative et passer un moment de détente et lâcher prise.

Cet atelier est un espace bienveillant et calme, pendant lequel le cerveau se pose et la main prend le relai. C’est un temps d’exploration créative guidée, avec une proposition différente à chaque séance qui permet de découvrir et approfondir les différentes techniques de l’aquarelle avec des thèmes variés.

Cet atelier régulier est une invitation au lâcher prise, un espace bienveillant d’expérimentation créative et de partage en petit comité inspirant.

Vous pouvez vous inscrire ponctuellement ou régulièrement, il n’y a pas d’engagement sur l’année : à vous de choisir parmi les dates celles qui vous conviennent.

Pour toute question, écrivez-moi et je vous répondrai avec joie.

Tarif : à la séance 35€ ou pour 3 séances 90€

Public : Adultes, Ados, Enfants dès 10 ans avec adulte

Durée : 2 heures

Pré-requis : avoir participé à mon atelier découverte

Matériel : entièrement fourni sur place

Sur réservation : maximum 7 personnes

Ateliers Octopodes 106 Quai de la Rize Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0988422235 https://www.ateliersoctopodes.com/ https://www.facebook.com/AteliersOctopodes;https://www.instagram.com/ateliersoctopodes/ [{« type »: « email », « value »: « clemencebricout.pro@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0665628084 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/creative_clem_/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/CreativeClem »}, {« type »: « link », « value »: « https://linktr.ee/creative_clem_ »}] Un espace dédié aux savoir-faire : Co-working créatif, ateliers partagés et boutique de créateurs

Tiers-lieu créatif, les Ateliers Octopodes se veulent un lieu de rencontre, d’échanges, d’apprentissages autant que de création et de travail : un espace collectif vous accueille, que vous soyez professionnel des métiers d’art ou créatif inspiré, pour venir travailler en coworking.

Des artistes et créateurs de la région proposent des ateliers créatifs de tout type, tout au long de l’année.

Atelier de 2h : exploration mensuelle de thèmes et techniques variées à l’aquarelle, dans une bulle de calme. Ouvert à toute personne ayant fait l’atelier découverte, inscription possible à la séance. initiation créatif