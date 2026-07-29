Atelier Mini chef Pizzaiolo La Grande École Le Havre
mercredi 23 septembre 2026 · La Grande École · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Atelier Mini chef Pizzaiolo
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 10:30:00
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23
Avis aux mini chefs en herbe ! Pendant cet atelier ludique et gourmand, les enfants se transforment en vrais Mini Chefs Pizzaiolos Accompagnés de leur parent, ils mettront la main à la pâte on prépare la pâte, on pétrit, on étale, on choisit ses ingrédients préférés et on crée sa pizza comme un pro Ici, pas de règles chacun invente la pizza de ses rêves !
Durée 2h
Réservation obligatoire .
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com
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English : Atelier Mini chef Pizzaiolo
L’événement Atelier Mini chef Pizzaiolo Le Havre a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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