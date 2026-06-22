Atelier Miroir Fleuri Festival Normandie Impressionniste 77 route de Neufchâtel Rouen
Atelier Miroir Fleuri Festival Normandie Impressionniste 77 route de Neufchâtel Rouen samedi 1 août 2026.
Rouen
Atelier Miroir Fleuri Festival Normandie Impressionniste
77 route de Neufchâtel 77 Route de Neufchâtel Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 16:30:00
fin : 2026-08-01 18:00:00
Date(s) :
2026-08-01
A l’occasion du Festival Impressionniste, venez créer votre propre miroir fleuri inspiré des couleurs et de la lumière des peintre impressionnistes.
Lors de cet atelier animé par AMAÎ Maison Créative, composez une création florale unique autour d’un miroir rond, s’inspirant de délicates touches de couleurs fidèles à l’impressionnisme dans le cadre idyllique du Jardin des Oeuvres du Hyatt Place de Rouen.
A l’aide de fleurs séchées, créez de légères touches de couleurs spontanées et repartez avec un miroir unique qui, selon son orientation, capturera un jardin, un ciel, une lumière. Transformant chaque reflet en tableau vivant.
Un moment créatif et poétique à partager dans un cadre exceptionnel, entre art floral, patrimoine et lumière impressionniste.
Accompagné d’une pâtisserie et d’un cocktail signature Garden Fizz, édition Jardins , Normandie Impressionniste 2026. (inspiré des palettes florales chères aux peintres normands. Le gin Franc-Tireur, distillé localement, s’allie à un sirop maison élaboré à partir des fleurs des jardins de l’hôtel, coquelicot, rose ou lavande rehaussé d’un trait de citron et d’une eau pétillante. (ou de sa version sans alcool).
Accessible à tous (à partir de 5 ans) et matériel fourni
Places limitées .
77 route de Neufchâtel 77 Route de Neufchâtel Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie
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English : Atelier Miroir Fleuri Festival Normandie Impressionniste
L’événement Atelier Miroir Fleuri Festival Normandie Impressionniste Rouen a été mis à jour le 2026-06-22 par Seine-Maritime Attractivité
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