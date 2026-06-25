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Atelier Mission prévention Parc de jeux Avrillé

Atelier Mission prévention Parc de jeux Avrillé vendredi 31 juillet 2026.

Lieu
Parc de jeux
Adresse
Derrière la mairie
Ville
85440 Avrillé
Département
Vendée
Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Avrillé

Atelier Mission prévention

Parc de jeux Derrière la mairie Avrillé Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 10:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

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Parc de jeux Derrière la mairie Avrillé 85440 Vendée Pays de la Loire +33 6 01 61 20 93  activage@vendeegrandlittoral.fr

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English :

L’événement Atelier Mission prévention Avrillé a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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