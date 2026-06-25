Atelier Mission prévention Parc de jeux Avrillé
Atelier Mission prévention Parc de jeux Avrillé vendredi 31 juillet 2026.
Avrillé
Atelier Mission prévention
Parc de jeux Derrière la mairie Avrillé Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 10:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
.
Parc de jeux Derrière la mairie Avrillé 85440 Vendée Pays de la Loire +33 6 01 61 20 93 activage@vendeegrandlittoral.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier Mission prévention Avrillé a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
À voir aussi à Avrillé (Vendée)
- Atelier de Fabrication de savon Chemin de Beauchêne Avrillé 2 juillet 2026
- Le monde littoral au crépuscule Parking de la plage du Veillon Avrillé 8 juillet 2026
- Atelier de Fabrication de savon Chemin de Beauchêne Avrillé 6 août 2026
- Spectacle Sieste sonore, à l’écoute du monde Médiathèque Avrillé 18 août 2026