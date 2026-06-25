Atelier Mission prévention Parc de jeux Avrillé

Avrillé

Atelier Mission prévention

Parc de jeux Derrière la mairie Avrillé Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 10:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

.

Parc de jeux Derrière la mairie Avrillé 85440 Vendée Pays de la Loire +33 6 01 61 20 93 activage@vendeegrandlittoral.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier Mission prévention Avrillé a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral