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Soirée Folklore International Avrillé

Soirée Folklore International Avrillé dimanche 9 août 2026.

Adresse
Parc derrière la mairie
Ville
85440 Avrillé
Département
Vendée
Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif

Avrillé

Soirée Folklore International

Parc derrière la mairie Avrillé Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 20:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

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Parc derrière la mairie Avrillé 85440 Vendée Pays de la Loire   vendeefolk@gmail.com

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English :

L’événement Soirée Folklore International Avrillé a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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