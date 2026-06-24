Avrillé

Soirée Folklore International

Parc derrière la mairie Avrillé Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 20:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

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Parc derrière la mairie Avrillé 85440 Vendée Pays de la Loire vendeefolk@gmail.com

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English :

L’événement Soirée Folklore International Avrillé a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral