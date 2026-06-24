Soirée Folklore International Avrillé
Soirée Folklore International Avrillé dimanche 9 août 2026.
Avrillé
Soirée Folklore International
Parc derrière la mairie Avrillé Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 20:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
.
Parc derrière la mairie Avrillé 85440 Vendée Pays de la Loire vendeefolk@gmail.com
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English :
L’événement Soirée Folklore International Avrillé a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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