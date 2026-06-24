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AGENDA · Avrillé

Comptage national des pêcheurs à pied Réseau Littorea Avrillé

jeudi 13 août 2026 · Avrillé

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Adresse
La plage à Marée basse
Ville
85440 Avrillé
Département
Vendée
Tarif

Avrillé

Comptage national des pêcheurs à pied Réseau Littorea

La plage à Marée basse Avrillé Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-13

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La plage à Marée basse Avrillé 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 20 74 85  contact@estuaire.net

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English :

L’événement Comptage national des pêcheurs à pied Réseau Littorea Avrillé a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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