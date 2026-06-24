Informations pratiques

Avrillé

Comptage national des pêcheurs à pied Réseau Littorea

La plage à Marée basse Avrillé Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-13

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La plage à Marée basse Avrillé 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 20 74 85 contact@estuaire.net

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English :

L’événement Comptage national des pêcheurs à pied Réseau Littorea Avrillé a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral