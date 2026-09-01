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AGENDA · Hyères

Atelier Mobile Calder JEP 2026 Place de la République Hyères

dimanche 20 septembre 2026 · Place de la République · Hyères

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Place de la République
Adresse
Centre-ville
Ville
83400 Hyères
Département
Var
Tarif

Hyères

Atelier Mobile Calder JEP 2026

Place de la République Centre-ville Hyères Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Atelier autour du mobile Calder
  .

Place de la République Centre-ville Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 00 82 41 

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English : Workshop Calder Mobile JEP 2026

Workshop on the Calder Mobile

L’événement Atelier Mobile Calder JEP 2026 Hyères a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Provence Méditerranée

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