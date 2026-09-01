AGENDA · Hyères
Atelier Mobile Calder JEP 2026 Place de la République Hyères
dimanche 20 septembre 2026 · Place de la République · Hyères
Informations pratiques
Hyères
Atelier Mobile Calder JEP 2026
Place de la République Centre-ville Hyères Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Atelier autour du mobile Calder
.
Place de la République Centre-ville Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 00 82 41
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English : Workshop Calder Mobile JEP 2026
Workshop on the Calder Mobile
L’événement Atelier Mobile Calder JEP 2026 Hyères a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Provence Méditerranée
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