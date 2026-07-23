Informations pratiques

Narbonne

ATELIER MOBILE OISEAU QUI VOLE

Domaine du Grand Castelou Narbonne Aude

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 14:00:00

fin : 2026-10-21 17:00:00

Date(s) :

2026-10-21

Venez peindre et bricoler votre propre mobile en forme d’oiseau qui vole ! Vous aurez le choix entre les plus beaux oiseaux colorés du territoire de la Narbonnaise Guêpier d’Europe, Martin-pêcheur, Huppe fasciée.

Valérie Le Failler Lutins des Mers

Réservation par téléphone, 15 pers max à partir de 8 ans

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Domaine du Grand Castelou Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 42 70 45

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English :

Come paint and craft your own mobile in the shape of a flying bird! You’ll have your choice of the most beautiful, colorful birds found in the Narbonne region: European Bee-eater, Kingfisher, and Hoopoe.

Valérie Le Failler Lutins des Mers

Reservations by phone, max. 15 people Ages 8 and up

L’événement ATELIER MOBILE OISEAU QUI VOLE Narbonne a été mis à jour le 2026-07-23 par