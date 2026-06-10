Atelier mobile participatif d’auto-réparation – Trégain Rue de Trégain, parking du centre commercial Europe Rennes
Atelier mobile participatif d’auto-réparation – Trégain Rue de Trégain, parking du centre commercial Europe Rennes mercredi 10 juin 2026.
Atelier mobile participatif d’auto-réparation – Trégain Rue de Trégain, parking du centre commercial Europe Rennes 10 juin – 4 novembre, certains mercredis Ille-et-Vilaine
Venez réparer vos objets gratuitement avec l’accompagnement d’un animateur technique
L’Atelier des Transitions de Maurepas installe son atelier mobile tous les mercredis après midi sur le parking du Centre commercial Europe de 13h à 18h30.
Venez réparer vos objets (petit électroménager, lampes, jouets, vélos, audio, smartphone, petits meubles…) gratuitement avec l’accompagnement d’un animateur technique et des bénévoles de l’association.
Les activités de l’Atelier des Transitions sont accessibles avec une adhésion annuelle gratuite ou de 1€ à l’association.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-10T13:00:00.000+02:00
Fin : 2026-11-04T18:30:00.000+01:00
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Rue de Trégain, parking du centre commercial Europe Rue de Trégain, Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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