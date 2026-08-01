Informations pratiques

Montpellier

ATELIER MODELAGE CÉRAMIQUE

48 BIS Rue Roucher Montpellier Hérault

Tarif : 45 – 45 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Crée ta tasse en céramique et personnalise la à ton image

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Durée 2h, Tarif 45€

Concept Store Le Repaire de Biivers

48 bis rue Roucher, Montpellier

Infos & inscriptions

Téléphone 07 67 29 07 07

Email biivers.fr@gmail.com .

48 BIS Rue Roucher Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 67 29 07 07 biivers.fr@gmail.com

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English :

Create your own ceramic mug and customize it with your image

L’événement ATELIER MODELAGE CÉRAMIQUE Montpellier a été mis à jour le 2026-07-31 par 34 OT MONTPELLIER