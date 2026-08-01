ATELIER MODELAGE CÉRAMIQUE Montpellier
samedi 29 août 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
ATELIER MODELAGE CÉRAMIQUE
48 BIS Rue Roucher Montpellier Hérault
Tarif : 45 – 45 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Crée ta tasse en céramique et personnalise la à ton image
Crée ta tasse en céramique et personnalise la à ton image
Durée 2h, Tarif 45€
Concept Store Le Repaire de Biivers
48 bis rue Roucher, Montpellier
Infos & inscriptions
Téléphone 07 67 29 07 07
Email biivers.fr@gmail.com .
48 BIS Rue Roucher Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 67 29 07 07 biivers.fr@gmail.com
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English :
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L’événement ATELIER MODELAGE CÉRAMIQUE Montpellier a été mis à jour le 2026-07-31 par 34 OT MONTPELLIER
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