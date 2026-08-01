UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montpellier

ATELIER MODELAGE CÉRAMIQUE Montpellier

samedi 29 août 2026 · Montpellier

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Adresse
48 BIS Rue Roucher
Ville
34000 Montpellier
Département
Hérault
Tarif
45 45

Montpellier

ATELIER MODELAGE CÉRAMIQUE

48 BIS Rue Roucher Montpellier Hérault

Tarif : 45 – 45 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Crée ta tasse en céramique et personnalise la à ton image
Crée ta tasse en céramique et personnalise la à ton image

Durée 2h, Tarif 45€

Concept Store Le Repaire de Biivers
48 bis rue Roucher, Montpellier

Infos & inscriptions

Téléphone 07 67 29 07 07
Email biivers.fr@gmail.com   .

48 BIS Rue Roucher Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 67 29 07 07  biivers.fr@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Create your own ceramic mug and customize it with your image

L’événement ATELIER MODELAGE CÉRAMIQUE Montpellier a été mis à jour le 2026-07-31 par 34 OT MONTPELLIER

À voir aussi à Montpellier (Hérault)