Atelier modelage Atelier Boissy Cour-Maugis sur Huisne

Informations pratiques

Cour-Maugis sur Huisne

Atelier modelage

Atelier Boissy 3367 Route de Bizou Cour-Maugis sur Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-08-24

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-24

Création d’une tête en argile.

Stage à l’Atelier Boissy animé par Marine Alice Le Du, artiste

Accompagnement, argile & outils, cuisson de l’oeuvre.

Réservation obligatoire. .

Atelier Boissy 3367 Route de Bizou Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie +33 6 82 92 76 47

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English : Atelier modelage

L’événement Atelier modelage Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2026-07-20 par OT CdC Coeur du Perche