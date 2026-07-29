Atelier modelage Atelier Boissy Cour-Maugis sur Huisne
lundi 24 août 2026 · Atelier Boissy · Cour-Maugis sur Huisne
Informations pratiques
Cour-Maugis sur Huisne
Atelier modelage
Atelier Boissy 3367 Route de Bizou Cour-Maugis sur Huisne Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-08-24
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-24
Création d’une tête en argile.
Stage à l’Atelier Boissy animé par Marine Alice Le Du, artiste
Accompagnement, argile & outils, cuisson de l’oeuvre.
Réservation obligatoire. .
Atelier Boissy 3367 Route de Bizou Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie +33 6 82 92 76 47
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English : Atelier modelage
L’événement Atelier modelage Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2026-07-20 par OT CdC Coeur du Perche
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