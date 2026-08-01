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AGENDA · Cour-Maugis sur Huisne

Stage de peinture botanique Château de Maison-Maugis Cour-Maugis sur Huisne

vendredi 14 août 2026 · Château de Maison-Maugis · Cour-Maugis sur Huisne

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Lieu
Château de Maison-Maugis
Adresse
368 Allée des Marronniers
Ville
61110 Cour-Maugis sur Huisne
Département
Orne
Tarif

Cour-Maugis sur Huisne

Stage de peinture botanique

Château de Maison-Maugis 368 Allée des Marronniers Cour-Maugis sur Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-14
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-14

Stage animé par Nadine Caseneuve Grandcollot (restauratrice de tableaux et spécialiste de la couleur) ayant pour thème La couleur verte appliquée sur une plante de votre choix.

Pratique à l’atelier de peinture botanique de Béatrice Saalburg au château de Maison- Maugis sur inscription.   .

Château de Maison-Maugis 368 Allée des Marronniers Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie   bsaalburg@orange.fr

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English : Stage de peinture botanique

L’événement Stage de peinture botanique Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2026-07-27 par OT CdC Coeur du Perche

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