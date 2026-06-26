ATELIER MODELAGE DE TERRE MAISON DE LA GARONNE Miramont-de-Comminges mercredi 8 juillet 2026.

Miramont-de-Comminges

ATELIER MODELAGE DE TERRE

MAISON DE LA GARONNE 10 Rue Maube Miramont-de-Comminges Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 09:30:00

fin : 2026-07-08 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Initiation à la poterie et modelage.

Venez créer un modelage en terre sur le thème de l’arbre imaginaire à la Maison de la Garonne: toucher, créer, expérimenter l’art de la terre en famille.

Une séance animée par Véro Marchand Interreval

Pour public famille (adultes + enfants à partir de 7 ans)

Tarifs gratuit

/! Nombre de places 10 . Pensez à réserver .

MAISON DE LA GARONNE 10 Rue Maube Miramont-de-Comminges 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 36 85 00 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Introduction to Pottery and Sculpture.

L’événement ATELIER MODELAGE DE TERRE Miramont-de-Comminges a été mis à jour le 2026-06-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE