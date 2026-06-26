ATELIER MODELAGE DE TERRE MAISON DE LA GARONNE Miramont-de-Comminges
ATELIER MODELAGE DE TERRE MAISON DE LA GARONNE Miramont-de-Comminges mercredi 8 juillet 2026.
Miramont-de-Comminges
ATELIER MODELAGE DE TERRE
MAISON DE LA GARONNE 10 Rue Maube Miramont-de-Comminges Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 09:30:00
fin : 2026-07-08 12:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Initiation à la poterie et modelage.
Venez créer un modelage en terre sur le thème de l’arbre imaginaire à la Maison de la Garonne: toucher, créer, expérimenter l’art de la terre en famille.
Une séance animée par Véro Marchand Interreval
Pour public famille (adultes + enfants à partir de 7 ans)
Tarifs gratuit
/! Nombre de places 10 . Pensez à réserver .
MAISON DE LA GARONNE 10 Rue Maube Miramont-de-Comminges 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 36 85 00 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Introduction to Pottery and Sculpture.
L’événement ATELIER MODELAGE DE TERRE Miramont-de-Comminges a été mis à jour le 2026-06-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Miramont-de-Comminges (Haute-Garonne)
- SÉANCE CINÉMA EN PLEIN AIR MAISON DE LA GARONNE Miramont-de-Comminges 22 juillet 2026
- ATELIER TECHNIQUES DE SURVIE MAISON DE LA GARONNE Miramont-de-Comminges 5 août 2026
- ATELIER THÉÂTRE/CIRQUE MAISON DE LA GARONNE Miramont-de-Comminges 8 août 2026
- CONTE ET ÉVEIL MUSICAL MAISON DE LA GARONNE Miramont-de-Comminges 28 août 2026