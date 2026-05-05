Atelier Modelage, Galerie David d’Angers, Angers
Atelier Modelage, Galerie David d’Angers, Angers samedi 23 mai 2026.
Atelier Modelage Samedi 23 mai, 19h00 Galerie David d’Angers Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:58:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:58:00+02:00
Sous le regard des personnages scupltés de David d’Angers , petit et grands imaginent de nouvelles expressions aux visage de plâtre.
Galerie David d’Angers 33 bis rue Toussaint – 49100 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Sous le regard des personnages scupltés de David d’Angers , petit et grands imaginent de nouvelles expressions aux visage de plâtre.
Paula Kasten
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