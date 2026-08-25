Atelier modelage Médiathèque Jean Ferrat La Hague
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Jean Ferrat · La Hague
Informations pratiques
La Hague
Atelier modelage
Médiathèque Jean Ferrat 130 Rue de la Libération La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 11:45:00
fin : 2026-10-03 12:30:00
Date(s) :
2026-10-03
Dans le cadre du festival de contes Histoire(s) d’en découdre porté par le Département de la Manche
L’Atelier de modelage fait suite à la représentation du spectacle Petit 1 . Il propose une exploration des éléments terre/eau/poussière/lumières, représentés et modelés pendant le spectacle.
Cette exploration se fait dans une découverte sensorielle de la matière ainsi que ludique nous allons créer des formes et rejouer des scènes vues pendant la représentation.
Nous créerons ensuite une grande forme commune avec la terre (montagne/sculpture/arbre géant).
L’Atelier se déroule sur une grande bâche de protection, la terre se nettoie facilement et ne tâche pas, mais le mieux est de prévoir des vêtements qui peuvent se salir.
Durée 45min.
15 enfants maximum avec leurs accompagnants. .
Médiathèque Jean Ferrat 130 Rue de la Libération La Hague 50460 Manche Normandie +33 2 33 77 70 10
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English : Atelier modelage
L’événement Atelier modelage La Hague a été mis à jour le 2026-08-25 par CD50 Culture
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