Saint-Martin-aux-Buneaux

Atelier modelage pour enfants

Les Petites Dalles Saint-Martin-aux-Buneaux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 15:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Le syndicat d’initiative propose un atelier initiation au modelage d’argile à 15h

Chaque enfant réalise un objet (animal, personnage, bijou…) qu’il emporte à l’issue de la séance.

Inscription préalable à la cabine du Syndicat d’initiative.

Durée 2h. .

Les Petites Dalles Saint-Martin-aux-Buneaux 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 87 98

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English : Atelier modelage pour enfants

L’événement Atelier modelage pour enfants Saint-Martin-aux-Buneaux a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre