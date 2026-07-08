Atelier Mon collier néo en famille dès 5 ans Musée des tumulus de Bougon Bougon
jeudi 27 août 2026 · Musée des tumulus de Bougon · Bougon
Informations pratiques
Bougon
Atelier Mon collier néo en famille dès 5 ans
Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon Deux-Sèvres
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 14:00:00
fin : 2026-08-27 15:30:00
Date(s) :
2026-08-27
Pour petits et grands à partir de 5 ans
Découverte des matériaux et techniques utilisés au Néolithique pour fabriquer des bijoux.
Réalisation d’un collier inspiré de la Préhistoire. Production à ramener à la maison. Participation d’un adulte obligatoire.
Réservation conseillée. .
Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 12 13 musee-bougon@deux-sevres.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Mon collier néo en famille dès 5 ans
L’événement Atelier Mon collier néo en famille dès 5 ans Bougon a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT 79
À voir aussi à Bougon (Deux-Sèvres)
- Atelier Préhisto’graff de 7 à 9 ans Musée des tumulus de Bougon Bougon 8 juillet 2026
- Stage tissage adulte Musée des tumulus de Bougon Bougon 9 juillet 2026
- Atelier Premiers paysans de 3 à 6 ans Musée des tumulus de Bougon Bougon 14 juillet 2026
- Atelier La main à la pâte de 7 à 9 ans Musée des tumulus de Bougon Bougon 15 juillet 2026
- Atelier Artisanat du cuir néo de 8 à 12 ans Musée des tumulus de Bougon Bougon 17 juillet 2026