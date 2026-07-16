Atelier “Mon coquillage coloré”, Musée des papillons, Saint-Quentin

Informations pratiques

Atelier “Mon coquillage coloré” Samedi 19 septembre, 10h30, 14h00 Musée des papillons Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Cet atelier met l’accent sur les coquillages présents au musée des papillons. Les as-tu déjà vus ? Ces trésors marins exotiques sont très beaux ! Après les avoir admirés dans le cabinet de curiosités, nous allons en peindre un. Tu pourras choisir de belles couleurs pour décorer un moulage en plâtre en forme de coquillage.

Musée des papillons 14 Rue de la Sellerie, 02100 Saint-Quentin, France Saint-Quentin 02100 Quartier Remicourt Aisne Hauts-de-France 33323069393 https://www.saint-quentin.fr/108-musee-papillons.htm Ces collections centenaires de la fin du XIXe siècle offrent une perspective sur la diversité des insectes et notamment leurs représentants spectaculaires des zones tropicales. Lépidoptères et Coléoptères dominent (collections mondiales), les autres ordres sont minoritaires.

Cet atelier met l’accent sur les coquillages présents au musée des papillons. Les as-tu déjà vus ? Ces trésors marins exotiques sont très beaux ! Après les avoir admirés dans le cabinet de nous en Tu…

©Ville de Saint-Quentin