Atelier « Monotype ou la vie sauvage », Médiathèque Les Temps Modernes, Tarnos
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Les Temps Modernes · Tarnos
Informations pratiques
Atelier « Monotype ou la vie sauvage » Samedi 3 octobre, 14h30 Médiathèque Les Temps Modernes Landes
À partir de 15 ans. Réservations ouvertes à partir du 22 septembre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00
Un atelier créatif animé par Marion Vandenbroucke, illustratrice.
Faune ou flore sauvage, choisissez une espèce parmi une sélection d’images de référence, que vous dessinerez d’abord au crayon puis retranscrirez à l’encre sous la forme d’un monotype unique. Marion Vandebroucke vous guide tout au long du processus, repartez avec votre image prête à encadrer !
Invitant à une approche expérimentale, à la frontière entre gravure et dessin, le monotype est une technique d’impression au large potentiel d’expression.
Médiathèque Les Temps Modernes 1 allée du fils, 40220 TARNOS Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine 0559643443 https://www.ville-tarnos.fr/mes-loisirs/culture/mediatheque/ [{« type »: « phone », « value »: « 0559643443 »}] Parking gratuit
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©MarionVandenbroucke
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