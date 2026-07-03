Atelier Moomin : initiation à l’encre de chine Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris

Informations pratiques

Découvre l’univers très riche de Tove Jansson, créatrice des Moomins en t’initiant à la technique de la plume et de l’encre de Chine, avec l’illustratrice Jessie Lousteau.

→ Atelier sur inscription à partir de 8 ans

→ Ouverture des inscriptions à partir du mardi 18 août 2026

Viens découvrir l’univers des Moomins avec cet atelier à la manière de Tove Jansson, avec l’illustratrice Jessie Lousteau !

Le samedi 19 septembre 2026

de 14h30 à 16h30

gratuit

Ouverture des inscriptions le 18 août

À partir de 8 ans

Public enfants. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T17:30:00+02:00

fin : 2026-09-19T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T14:30:00+02:00_2026-09-19T16:30:00+02:00

Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill 6 rue Fessart 75019 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-dreyfus-weill-1748 +33142084915 bibliotheque.dreyfusweill@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill



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