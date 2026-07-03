Atelier Moomin : initiation à l’encre de chine Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill · Paris
Informations pratiques
Découvre l’univers très riche de Tove Jansson, créatrice des Moomins en t’initiant à la technique de la plume et de l’encre de Chine, avec l’illustratrice Jessie Lousteau.
→ Atelier sur inscription à partir de 8 ans
→ Ouverture des inscriptions à partir du mardi 18 août 2026
Viens découvrir l’univers des Moomins avec cet atelier à la manière de Tove Jansson, avec l’illustratrice Jessie Lousteau !
Le samedi 19 septembre 2026
de 14h30 à 16h30
gratuit
Ouverture des inscriptions le 18 août
À partir de 8 ans
Public enfants. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T17:30:00+02:00
fin : 2026-09-19T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T14:30:00+02:00_2026-09-19T16:30:00+02:00
Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill 6 rue Fessart 75019 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-dreyfus-weill-1748 +33142084915 bibliotheque.dreyfusweill@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill
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