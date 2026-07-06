Atelier Moomins Bibliothèque Claire Bretécher Paris

Informations pratiques

Durant l’atelier créatif, l’artiste et ingénieure papier lituanienne Elena Selena, qui vit et travaille en France, présentera son livre « Moomins find a home » et invitera les participants à créer une carte en pop-up avec leur propre vallée de Moomins.

Dans le cadre du festival Formula Bula, nous accueillons Elena Selena pour un atelier Pop-up.

Le samedi 26 septembre 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T18:00:00+02:00

fin : 2026-09-26T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T15:00:00+02:00_2026-09-26T16:30:00+02:00

Bibliothèque Claire Bretécher 11 rue de Lancry 75010 Paris

+33142032598 bibliotheque.claire-bretecher@paris.fr



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