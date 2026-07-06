UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Atelier Moomins Bibliothèque Claire Bretécher Paris

samedi 26 septembre 2026 · Bibliothèque Claire Bretécher · Paris

Atelier Moomins Bibliothèque Claire Bretécher Paris

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Claire Bretécher
Adresse
11 rue de Lancry
Ville
75010 Paris
Département
Paris

Durant l’atelier créatif, l’artiste et ingénieure papier lituanienne Elena Selena, qui vit et travaille en France, présentera son livre « Moomins find a home » et invitera les participants à créer une carte en pop-up avec leur propre vallée de Moomins.

Dans le cadre du festival Formula Bula, nous accueillons Elena Selena pour un atelier Pop-up.
Le samedi 26 septembre 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-26T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T15:00:00+02:00_2026-09-26T16:30:00+02:00

Bibliothèque Claire Bretécher 11 rue de Lancry  75010 Paris
+33142032598 bibliotheque.claire-bretecher@paris.fr


Afficher la carte du lieu Bibliothèque Claire Bretécher et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)