Atelier Moomins Bibliothèque Claire Bretécher Paris
samedi 26 septembre 2026 · Bibliothèque Claire Bretécher · Paris
Informations pratiques
Durant l’atelier créatif, l’artiste et ingénieure papier lituanienne Elena Selena, qui vit et travaille en France, présentera son livre « Moomins find a home » et invitera les participants à créer une carte en pop-up avec leur propre vallée de Moomins.
Dans le cadre du festival Formula Bula, nous accueillons Elena Selena pour un atelier Pop-up.
Le samedi 26 septembre 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 10 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-26T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T15:00:00+02:00_2026-09-26T16:30:00+02:00
Bibliothèque Claire Bretécher 11 rue de Lancry 75010 Paris
+33142032598 bibliotheque.claire-bretecher@paris.fr
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