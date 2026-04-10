Atelier Mosaïque d’ardoise LA BULLE Vimoutiers
Atelier Mosaïque d’ardoise LA BULLE Vimoutiers mercredi 26 août 2026.
Vimoutiers
Atelier Mosaïque d’ardoise
LA BULLE 8, rue Marie HAREL Vimoutiers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 10:00:00
fin : 2026-08-26 17:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Réalisez une mosaïque contemporaine en jouant avec l’ardoise !
Apprentissage des techniques de pose, du jeu sur les hauteurs des tesselles, des ombres, etc.
Découverte des outils spécifiques au travail de l’ardoise taillants, ciseaux, marteline.
> Réservation obligatoire
> Public adulte .
LA BULLE 8, rue Marie HAREL Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 7 43 61 06 63 labullevimoutiers@gmail.com
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English : Atelier Mosaïque d’ardoise
L’événement Atelier Mosaïque d’ardoise Vimoutiers a été mis à jour le 2026-04-10 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
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