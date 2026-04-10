Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier Mosaïque d’ardoise LA BULLE Vimoutiers

Atelier Mosaïque d’ardoise LA BULLE Vimoutiers mercredi 26 août 2026.

Lieu : LA BULLE

Adresse : 8, rue Marie HAREL

Ville : 61120 Vimoutiers

Département : Orne

Début : mercredi 26 août 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Vimoutiers

Atelier Mosaïque d’ardoise

LA BULLE 8, rue Marie HAREL Vimoutiers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 10:00:00
fin : 2026-08-26 17:00:00

Date(s) :
2026-08-26

Réalisez une mosaïque contemporaine en jouant avec l’ardoise !
Apprentissage des techniques de pose, du jeu sur les hauteurs des tesselles, des ombres, etc.
Découverte des outils spécifiques au travail de l’ardoise taillants, ciseaux, marteline.

> Réservation obligatoire
> Public adulte   .

LA BULLE 8, rue Marie HAREL Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 7 43 61 06 63  labullevimoutiers@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Mosaïque d’ardoise

L’événement Atelier Mosaïque d’ardoise Vimoutiers a été mis à jour le 2026-04-10 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault

À voir aussi à Vimoutiers (Orne)