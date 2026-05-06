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[Atelier] Mosaïque des tesselles au pixel ! Place Troïna Hauteville-la-Guichard

[Atelier] Mosaïque des tesselles au pixel ! Place Troïna Hauteville-la-Guichard

[Atelier] Mosaïque des tesselles au pixel ! Place Troïna Hauteville-la-Guichard mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Place Troïna

Adresse : Musée Tancrède

Ville : 50570 Hauteville-la-Guichard

Département : Manche

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Hauteville-la-Guichard

[Atelier] Mosaïque des tesselles au pixel !

Place Troïna Musée Tancrède Hauteville-la-Guichard Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22 11:30:00

Date(s) :
2026-07-22

[Atelier enfant] Pour s’initier à la technique très ancienne de la mosaïque et découvrir que faire des motifs avec de petits carrés de verre, les tesselles, ressemble à l’art contemporain
du méga pixel. Pour découvrir aussi le style arabo-normand présent dans les palais des conquérants normands en Sicile. Pour les 6-12 ans, prévoir 2h. Possibilité de visite libre du musée pour les adultes.   .

Place Troïna Musée Tancrède Hauteville-la-Guichard 50570 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10 

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English : [Atelier] Mosaïque des tesselles au pixel !

L’événement [Atelier] Mosaïque des tesselles au pixel ! Hauteville-la-Guichard a été mis à jour le 2026-05-06 par Coutances Tourisme

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