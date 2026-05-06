[Atelier] Mosaïque des tesselles au pixel ! Place Troïna Hauteville-la-Guichard
[Atelier] Mosaïque des tesselles au pixel ! Place Troïna Hauteville-la-Guichard mercredi 22 juillet 2026.
Hauteville-la-Guichard
[Atelier] Mosaïque des tesselles au pixel !
Place Troïna Musée Tancrède Hauteville-la-Guichard Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22 11:30:00
Date(s) :
2026-07-22
[Atelier enfant] Pour s’initier à la technique très ancienne de la mosaïque et découvrir que faire des motifs avec de petits carrés de verre, les tesselles, ressemble à l’art contemporain
du méga pixel. Pour découvrir aussi le style arabo-normand présent dans les palais des conquérants normands en Sicile. Pour les 6-12 ans, prévoir 2h. Possibilité de visite libre du musée pour les adultes. .
Place Troïna Musée Tancrède Hauteville-la-Guichard 50570 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : [Atelier] Mosaïque des tesselles au pixel !
L’événement [Atelier] Mosaïque des tesselles au pixel ! Hauteville-la-Guichard a été mis à jour le 2026-05-06 par Coutances Tourisme
À voir aussi à Hauteville-la-Guichard (Manche)
- Sur les pas des chevaliers normands en Sicile Place Troïna Hauteville-la-Guichard 18 juin 2026
- Sur les pas des chevaliers normands en Sicile Place Troïna Hauteville-la-Guichard 25 juin 2026
- Sur les pas des chevaliers normands en Sicile Place Troïna Hauteville-la-Guichard 2 juillet 2026
- Sur les pas des chevaliers normands en Sicile Place Troïna Hauteville-la-Guichard 9 juillet 2026
- Feu d’artifice Hauteville-la-Guichard 14 juillet 2026