Sur les pas des chevaliers normands en Sicile Place Troïna Hauteville-la-Guichard
Sur les pas des chevaliers normands en Sicile Place Troïna Hauteville-la-Guichard jeudi 30 juillet 2026.
Hauteville-la-Guichard
Sur les pas des chevaliers normands en Sicile
Place Troïna Musée Tancrède Hauteville-la-Guichard Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 14:30:00
fin : 2026-07-30 16:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Visite guidée du Musée Tancrède. .
Place Troïna Musée Tancrède Hauteville-la-Guichard 50570 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10
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English : Sur les pas des chevaliers normands en Sicile
L’événement Sur les pas des chevaliers normands en Sicile Hauteville-la-Guichard a été mis à jour le 2026-05-06 par Coutances Tourisme
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