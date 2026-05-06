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Sur les pas des chevaliers normands en Sicile Place Troïna Hauteville-la-Guichard

Sur les pas des chevaliers normands en Sicile Place Troïna Hauteville-la-Guichard

Sur les pas des chevaliers normands en Sicile Place Troïna Hauteville-la-Guichard jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : Place Troïna

Adresse : Musée Tancrède

Ville : 50570 Hauteville-la-Guichard

Département : Manche

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Hauteville-la-Guichard

Sur les pas des chevaliers normands en Sicile

Place Troïna Musée Tancrède Hauteville-la-Guichard Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:30:00
fin : 2026-07-23 16:00:00

Date(s) :
2026-07-23

Visite guidée du Musée Tancrède.   .

Place Troïna Musée Tancrède Hauteville-la-Guichard 50570 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10 

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English : Sur les pas des chevaliers normands en Sicile

L’événement Sur les pas des chevaliers normands en Sicile Hauteville-la-Guichard a été mis à jour le 2026-05-06 par Coutances Tourisme

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