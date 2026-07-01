Conférence Sur les traces des Hauteville salle polyvalente Robert-Guiscard Hauteville-la-Guichard

Informations pratiques

Hauteville-la-Guichard

Conférence Sur les traces des Hauteville

salle polyvalente Robert-Guiscard 82 Route de la Mécanique Hauteville-la-Guichard Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-07-31 19:15:00

Date(s) :

2026-07-31

Conférence Sur les traces des Hauteville animée par M. Cyril Chantraine, professeur au lycée Lebrun de Coutances et ancien professeur au collège Saint-Sauveur-Villages.

Suivie d’un temps d’échange et de convivialité autour d’un pot.

Sans réservation.

Rendez-vous à 18h salle polyvalente Robert-Guiscard à Hauteville-la-Guichard. .

salle polyvalente Robert-Guiscard 82 Route de la Mécanique Hauteville-la-Guichard 50570 Manche Normandie +33 6 81 83 44 25

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English : Conférence Sur les traces des Hauteville

L’événement Conférence Sur les traces des Hauteville Hauteville-la-Guichard a été mis à jour le 2026-07-17 par Coutances Tourisme