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Atelier Mosaïque intuitive LA BULLE Vimoutiers

Atelier Mosaïque intuitive LA BULLE Vimoutiers jeudi 27 août 2026.

Lieu : LA BULLE

Adresse : 8, rue Marie HAREL

Ville : 61120 Vimoutiers

Département : Orne

Début : jeudi 27 août 2026

Fin : jeudi 27 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Vimoutiers

Atelier Mosaïque intuitive

LA BULLE 8, rue Marie HAREL Vimoutiers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 14:30:00
fin : 2026-08-27 18:30:00

Date(s) :
2026-08-27

En s’inspirant du maître contemporain Enzo Tinarelli, découvrez la mosaïque intuitive.
Créez une œuvre abstraite à partir de tesselles prétaillées et travail de pose directe sur mortier, complémentarité des couleurs et l’andamenti. Réservation obligatoire, public adulte.

> Réservation obligatoire
> Public adulte   .

LA BULLE 8, rue Marie HAREL Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 7 43 61 06 63  labullevimoutiers@gmail.com

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English : Atelier Mosaïque intuitive

L’événement Atelier Mosaïque intuitive Vimoutiers a été mis à jour le 2026-04-30 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault

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