Atelier Mosaïque intuitive LA BULLE Vimoutiers
Atelier Mosaïque intuitive LA BULLE Vimoutiers jeudi 27 août 2026.
Vimoutiers
Atelier Mosaïque intuitive
LA BULLE 8, rue Marie HAREL Vimoutiers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 14:30:00
fin : 2026-08-27 18:30:00
Date(s) :
2026-08-27
En s’inspirant du maître contemporain Enzo Tinarelli, découvrez la mosaïque intuitive.
Créez une œuvre abstraite à partir de tesselles prétaillées et travail de pose directe sur mortier, complémentarité des couleurs et l’andamenti. Réservation obligatoire, public adulte.
> Réservation obligatoire
> Public adulte .
LA BULLE 8, rue Marie HAREL Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 7 43 61 06 63 labullevimoutiers@gmail.com
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English : Atelier Mosaïque intuitive
L’événement Atelier Mosaïque intuitive Vimoutiers a été mis à jour le 2026-04-30 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
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