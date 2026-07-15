ATELIER MOSAÏQUE MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES Saint-Gaudens
mardi 4 août 2026 · MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES · Saint-Gaudens
Informations pratiques
Saint-Gaudens
ATELIER MOSAÏQUE
MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES 35 Boulevard Jean Bepmale Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 15:00:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-04 2026-08-25
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Réservation conseillée 2 .
MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES 35 Boulevard Jean Bepmale Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 89 05 42 accueil.musee@stgo.fr
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English :
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L’événement ATELIER MOSAÏQUE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-07-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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