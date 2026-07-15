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ATELIER MOSAÏQUE MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES Saint-Gaudens

mardi 4 août 2026 · MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES · Saint-Gaudens

ATELIER MOSAÏQUE MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES Saint-Gaudens

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES
Adresse
35 Boulevard Jean Bepmale
Ville
31800 Saint-Gaudens
Département
Haute-Garonne
Tarif
2 2 2 Tarif de base plein tarif

Saint-Gaudens

ATELIER MOSAÏQUE

MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES 35 Boulevard Jean Bepmale Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 15:00:00
fin : 2026-08-25

Date(s) :
2026-08-04 2026-08-25

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Réservation conseillée 2  .

MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES 35 Boulevard Jean Bepmale Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 89 05 42  accueil.musee@stgo.fr

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English :

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L’événement ATELIER MOSAÏQUE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-07-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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