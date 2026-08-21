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ATELIER MOTRICITE : MON PARCOURS EN BOIS, Maison de quartier de l’Albeck, Grande-Synthe

mardi 22 septembre 2026 · Maison de quartier de l'Albeck · Grande-Synthe

ATELIER MOTRICITE : MON PARCOURS EN BOIS, Maison de quartier de l’Albeck, Grande-Synthe

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Lieu
Maison de quartier de l'Albeck
Adresse
14 place du marché 59760 Grande-Synthe
Ville
59760 Grande-Synthe
Département
Nord

ATELIER MOTRICITE : MON PARCOURS EN BOIS Mardi 22 septembre, 10h00 Maison de quartier de l’Albeck Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-22T10:00:00+02:00 – 2026-09-22T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-22T10:00:00+02:00 – 2026-09-22T11:00:00+02:00

La maison de quartier de l’albeck vous propose,

un atelier de motricité parents-enfants 0-3 ans  » mon parcours en bois » .

Animé par l’intervenante Marina , une psychomotricienne.

A très vite à la Maison de quartier de l’Albeck

Maison de quartier de l’Albeck 14 place du marché 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France 0328263100 http://www.ville-grande-synthe.fr https://www.facebook.com/MaisonsdequartierGrandeSynthe [{« type »: « link », « value »: « https://linscription.com/pro/catalogue-grande-synthe.php »}] Maison de quartier de l’Albeck (Atrium)
La maison de quartier de l’Albeck organise un atelier de motricité

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