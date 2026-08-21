ATELIER MOTRICITE : MON PARCOURS EN BOIS, Maison de quartier de l’Albeck, Grande-Synthe
mardi 22 septembre 2026 · Maison de quartier de l'Albeck · Grande-Synthe
Informations pratiques
ATELIER MOTRICITE : MON PARCOURS EN BOIS Mardi 22 septembre, 10h00 Maison de quartier de l’Albeck Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-22T10:00:00+02:00 – 2026-09-22T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-22T10:00:00+02:00 – 2026-09-22T11:00:00+02:00
La maison de quartier de l’albeck vous propose,
un atelier de motricité parents-enfants 0-3 ans » mon parcours en bois » .
Animé par l’intervenante Marina , une psychomotricienne.
A très vite à la Maison de quartier de l’Albeck
Maison de quartier de l’Albeck 14 place du marché 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France 0328263100 http://www.ville-grande-synthe.fr https://www.facebook.com/MaisonsdequartierGrandeSynthe [{« type »: « link », « value »: « https://linscription.com/pro/catalogue-grande-synthe.php »}] Maison de quartier de l’Albeck (Atrium)
La maison de quartier de l’Albeck organise un atelier de motricité
À voir aussi à Grande-Synthe (Nord)
- Découverte du baguage, Verger du Puythouck, Grande-Synthe 23 août 2026
- VISITE DU VERGER DU PUYTHOUCK, Verger, Grande-Synthe 23 août 2026
- SORTIE INTER QUARTIER A LILLE, Maison de quartier du Courghain, Grande-Synthe 24 août 2026
- PEINTURE AU SEL, Maison de quartier du Courghain, Grande-Synthe 26 août 2026
- ATELIER EVEIL SENSORIEL, Maison de quartier du Courghain, Grande-Synthe 27 août 2026