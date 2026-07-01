Atelier Moulage de fossiles Musée Urgonia Orgon

Informations pratiques

Orgon

Atelier Moulage de fossiles

Mercredi 22 juillet 2026 à partir de 10h. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Atelier Moulage de fossiles au Musée Urgonia.Enfants

Atelier Moulage de fossiles .

La réalisation de moulages de fossiles est une technique courante en paléontologie. Les enfants apprendront à réaliser une copie en plâtre d’un vrai fossile après en avoir pris une empreinte dans l’argile. Ils identifieront ensuite leur fossile grâce à des documents.



Sur inscription. .

Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54 urgonia.mediation@orgon.fr

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English :

Fossil Casting Workshop at the Urgonia Museum.

L’événement Atelier Moulage de fossiles Orgon a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence