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AGENDA · Orgon

Atelier Tous archéologues Musée Urgonia Orgon

lundi 20 juillet 2026 · Musée Urgonia · Orgon

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Musée Urgonia
Adresse
Chemin des Aires
Ville
13660 Orgon
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
3 3 3

Orgon

Atelier Tous archéologues

Lundi 20 juillet 2026 à partir de 10h. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 10:00:00
fin : 2026-07-20

Date(s) :
2026-07-20

Atelier Tous archéologues pour les enfants de 6 à 12 ans.Enfants
Atelier Tous archéologues pour les enfants de 6 à 12 ans.
Un espace de fouilles aménagé permettra aux enfants de reproduire les techniques de fouilles des archéologues. Ils fouilleront, découvriront des vestiges, les dessineront et les interprèteront.

Sur inscription.   .

Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54  urgonia.mediation@orgon.fr

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English :

We’re All Archaeologists workshop for children ages 6 to 12.

L’événement Atelier Tous archéologues Orgon a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

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