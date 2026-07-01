Atelier Tous archéologues Musée Urgonia Orgon
lundi 20 juillet 2026 · Musée Urgonia · Orgon
Informations pratiques
Orgon
Atelier Tous archéologues
Lundi 20 juillet 2026 à partir de 10h. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 10:00:00
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20
Atelier Tous archéologues pour les enfants de 6 à 12 ans.Enfants
Atelier Tous archéologues pour les enfants de 6 à 12 ans.
Un espace de fouilles aménagé permettra aux enfants de reproduire les techniques de fouilles des archéologues. Ils fouilleront, découvriront des vestiges, les dessineront et les interprèteront.
Sur inscription. .
Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54 urgonia.mediation@orgon.fr
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English :
We’re All Archaeologists workshop for children ages 6 to 12.
L’événement Atelier Tous archéologues Orgon a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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