Atelier Tous archéologues Musée Urgonia Orgon

Informations pratiques

Orgon

Atelier Tous archéologues

Lundi 20 juillet 2026 à partir de 10h. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 10:00:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Atelier Tous archéologues pour les enfants de 6 à 12 ans.Enfants

Atelier Tous archéologues pour les enfants de 6 à 12 ans.

Un espace de fouilles aménagé permettra aux enfants de reproduire les techniques de fouilles des archéologues. Ils fouilleront, découvriront des vestiges, les dessineront et les interprèteront.



Sur inscription. .

Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54 urgonia.mediation@orgon.fr

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English :

We’re All Archaeologists workshop for children ages 6 to 12.

L’événement Atelier Tous archéologues Orgon a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence