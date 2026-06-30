Atelier Mouss’aïque Place Jean Jaurès Hauts de Bienne

Informations pratiques

Hauts de Bienne

Atelier Mouss’aïque

Place Jean Jaurès Musée de la Lunette Hauts de Bienne Jura

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:00:00

fin : 2026-07-07 16:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-08-04

Découvre l’art de la mosaïque de manière ludique grâce à de petites pièces en mousse colorée. Assemble, imagine et compose ton propre décor en laissant libre cours à ta créativité. .

Place Jean Jaurès Musée de la Lunette Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 39 30 accueilmusee@mairie-morez.fr

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English : Atelier Mouss’aïque

L’événement Atelier Mouss’aïque Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-06-24 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)