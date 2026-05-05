Hauts de Bienne

Foire morézienne

Centre-ville Hauts de Bienne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

La Foire de Morez fait son grand retour !

Autrefois un moment fort de la vie locale, la foire de Morez revient avec une nouvelle dynamique, tout en conservant son esprit d’origine. Au programme convivialité et nombreuses animations !

En plus des stands, des dégustations, et du marché hebdomadaire du samedi matin, la fête foraine sera au rendez-vous !

Les plus gourmands pourront se régaler au stand de L’ARCom, où seront proposées crêpes et boissons.

Entrée libre et gratuite, de 9h à 17h .

Centre-ville Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté arcomdelabienne@gmail.com

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English : Foire morézienne

L’événement Foire morézienne Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-05-05 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE