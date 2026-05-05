Foire morézienne Hauts de Bienne
Foire morézienne Hauts de Bienne samedi 4 juillet 2026.
Hauts de Bienne
Foire morézienne
Centre-ville Hauts de Bienne Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
La Foire de Morez fait son grand retour !
Autrefois un moment fort de la vie locale, la foire de Morez revient avec une nouvelle dynamique, tout en conservant son esprit d’origine. Au programme convivialité et nombreuses animations !
En plus des stands, des dégustations, et du marché hebdomadaire du samedi matin, la fête foraine sera au rendez-vous !
Les plus gourmands pourront se régaler au stand de L’ARCom, où seront proposées crêpes et boissons.
Entrée libre et gratuite, de 9h à 17h .
Centre-ville Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté arcomdelabienne@gmail.com
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English : Foire morézienne
L’événement Foire morézienne Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-05-05 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE
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