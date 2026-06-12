Portes ouvertes de l’École de Musique École de Musique Hauts de Bienne
Portes ouvertes de l’École de Musique École de Musique Hauts de Bienne mercredi 1 juillet 2026.
Hauts de Bienne
Portes ouvertes de l’École de Musique
École de Musique 19 Rue Pasteur Hauts de Bienne Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 15:30:00
fin : 2026-07-01 18:30:00
Date(s) :
2026-07-01
Que vous soyez débutant ou confirmé, enfant ou adulte, les cours sur mesure et les ateliers de pratique collective offrent l’occasion de progresser et de jouer avec d’autres musiciens.
Info ecoledemusique@arcade-cchj.fr .
École de Musique 19 Rue Pasteur Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté ecoledemusique@arcade-cchj.fr
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English : Portes ouvertes de l’École de Musique
L’événement Portes ouvertes de l’École de Musique Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-06-08 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE
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