Les Guinguettes moréziennes Place Jean Jaurès Hauts de Bienne
Les Guinguettes moréziennes Place Jean Jaurès Hauts de Bienne vendredi 12 juin 2026.
Hauts de Bienne
Les Guinguettes moréziennes
Place Jean Jaurès Parvis du Musée Hauts de Bienne Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-06-17 23:59:00
Date(s) :
2026-06-12 2026-06-17 2026-06-26
Vendredi 5 juin dès 19h Guinguette de la Bienne avec l’APPEL Notre-Dame
L’APPEL Notre-Dame, en partenariat avec le pôle animation de la commune, animera la guinguette avec le groupe Jupiter 8.0. Au menu Salade piémontaise, bruschetta et crêpe Belle Hélène
Vendredi 12 juin dès 19h30 Guinguette de la Bienne par l’Ar’Com
Tarif Menu à 15€ Paella café et Gateaux maison buvette sur place
Vos commerçants des Hauts-de-Bienne vous invitent cette année à partager un moment festif autour d’une bonne paella, avec musique et bonne humeur garantie ! Une mini kermesse sera également organisée pour nos petits, et la soirée sera animée par Wak’Animation. Participez aussi à un quiz musical blind test pour encore plus de fun et de convivialité !
Mercredi 17 juin de 13h30 à 19h Guinguette intergénérationnelle
Venez partager un moment convivial et festif ouvert à toutes les générations. Un après-midi rythmé par la musique, la danse et le partage, à ne pas manquer !
Au programme
• 13h30 14h00 Démonstration de danse Bollywood
• 14h00 14h30 Chants des enfants de l’accueil de loisirs du Centre
• 14h30 15h00 Démonstration de hip-hop
• 15h00 15h30 Représentation des Orchestres à l’école
• 15h30 16h00 Prestation de la chorale Les Mauvaises Herbes
• 16h00 19h00 Ambiance guinguette animée par Pierre Bourgeois
Restauration sur place
• Boissons proposées par l’association Balade et Ballades
• Petite restauration salée et sucrée assurée par Le Rebond Cré’actif, avec la participation de la résidence séniors
Vendredi 19 juin dès 18h FÊTE DE LA MUSIQUE
Vendredi 26 juin dès 19h Guinguette de la Bienne par le Rugby des Hauts de Bienne
Le Rugby Club des Hauts de Bienne, en partenariat avec le pôle animation de la commune, animera la guinguette avec Flo’Anim. Au menu macédoine de légumes, cochon à la broche ou filet de poulet, frites et pâtisserie maison.
Programmation des guinguettes de juillet et août à venir .
Place Jean Jaurès Parvis du Musée Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 10 11 secretariat@mairie-morez.fr
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English : Les Guinguettes moréziennes
L’événement Les Guinguettes moréziennes Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE
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