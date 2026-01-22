Visite guidée au Musée de la Lunette Place Jean Jaurès Hauts de Bienne

Visite guidée au Musée de la Lunette

Début : 2026-02-12 14:00:00

fin : 2026-07-01 15:00:00

2026-02-12 2026-02-26 2026-03-05 2026-04-09 2026-04-16 2026-04-23 2026-04-30 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-29 2026-07-30 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-12

Le Musée de la Lunette propose des visites toute l’année pour les groupes. Pour les visiteurs individuels, des visites sont organisées tous les jeudis à 14h30 pendant les vacances scolaires (toutes zones), ainsi que tous les mercredis et jeudis à 14h00 en juillet et août. L’occasion de découvrir la grande histoire de la lunette, ainsi que celle, surprenante, de Morez et de l’industrialisation de la fabrication lunetière.

Inauguré en 2003 dans un bâtiment contemporain, le Musée de la lunette est unique en France. Situé à Morez, capitale de la lunetterie française, le musée propose deux parcours l’histoire locale de la lunette à monture métallique, commencée en 1796 grâce à l’habileté d’un maître-cloutier et l’histoire mondiale de la lunette à travers la collection Pierre Marly, le couturier des lunettes . Une collection unique à découvrir, grâce à un parcours ludique et pédagogique. Des expositions temporaires viennent enrichir cette visite passionnante. .

Place Jean Jaurès Musée de la Lunette Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 39 30 accueilmusee@mairie-morez.fr

