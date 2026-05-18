Nouvelle exposition temporaire L’intelligence de la main Place Jean Jaurès Hauts de Bienne
Nouvelle exposition temporaire L’intelligence de la main Place Jean Jaurès Hauts de Bienne jeudi 25 juin 2026.
Hauts de Bienne
Nouvelle exposition temporaire L’intelligence de la main
Place Jean Jaurès Musée de la Lunette Hauts de Bienne Jura
Tarif : 3 – 3 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25
fin : 2027-04-04
Date(s) :
2026-06-25
Avoir des mains en or , telle est l’expression communément utilisée pour désigner l’expertise et la dextérité dans une activité manuelle. Mais n’est-ce pas surtout faire preuve d’intelligence manuelle tant la créativité, l’ingéniosité et la technicité incarnent les métiers manuels d’aujourd’hui ? Cette exposition souhaite déconstruire certaines idées qui ne coïncident plus avec la réalité afin de changer le regard sur ces métiers d’avenir. .
Place Jean Jaurès Musée de la Lunette Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 39 30 accueilmusee@mairie-morez.fr
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English : Nouvelle exposition temporaire L’intelligence de la main
L’événement Nouvelle exposition temporaire L’intelligence de la main Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-05-18 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses
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