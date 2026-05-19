Concerts Les MoreZ’On en collaboration avec Aux Pas Croisés Salle des fêtes, Espace Lamartine à Morez Hauts de Bienne

Hauts de Bienne

Concerts Les MoreZ’On en collaboration avec Aux Pas Croisés

Salle des fêtes, Espace Lamartine à Morez Rue Lamartine Hauts de Bienne Jura

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:30:00

fin : 2026-06-12 22:30:00

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14

La chorale Les MoreZ’On en collaboration avec l’association Aux Pas Croisés ont décidé de se retrouver, de sourire ensemble et de profiter d’un moment en commun pour vous proposer un week-end placé sous le signe de la détente et de la bonne humeur.

Au programme beaucoup de chants, trois danses sur la musique des choristes, une parenthèse idéale pour se ressourcer. .

Salle des fêtes, Espace Lamartine à Morez Rue Lamartine Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concerts Les MoreZ’On en collaboration avec Aux Pas Croisés

L’événement Concerts Les MoreZ’On en collaboration avec Aux Pas Croisés Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-05-19 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)