Concerts Les MoreZ’On en collaboration avec Aux Pas Croisés Salle des fêtes, Espace Lamartine à Morez Hauts de Bienne
Concerts Les MoreZ’On en collaboration avec Aux Pas Croisés Salle des fêtes, Espace Lamartine à Morez Hauts de Bienne vendredi 12 juin 2026.
Hauts de Bienne
Concerts Les MoreZ’On en collaboration avec Aux Pas Croisés
Salle des fêtes, Espace Lamartine à Morez Rue Lamartine Hauts de Bienne Jura
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:30:00
fin : 2026-06-12 22:30:00
Date(s) :
2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14
La chorale Les MoreZ’On en collaboration avec l’association Aux Pas Croisés ont décidé de se retrouver, de sourire ensemble et de profiter d’un moment en commun pour vous proposer un week-end placé sous le signe de la détente et de la bonne humeur.
Au programme beaucoup de chants, trois danses sur la musique des choristes, une parenthèse idéale pour se ressourcer. .
Salle des fêtes, Espace Lamartine à Morez Rue Lamartine Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Concerts Les MoreZ’On en collaboration avec Aux Pas Croisés
L’événement Concerts Les MoreZ’On en collaboration avec Aux Pas Croisés Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-05-19 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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