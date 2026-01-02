Fête Foraine de Morez Hauts de Bienne
Fête Foraine de Morez Hauts de Bienne mercredi 8 juillet 2026.
Hauts de Bienne
Fête Foraine de Morez
Place Jean Jaurès Hauts de Bienne Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-08
Amusez-vous dans les différents manèges de la fête foraine, sans oublier ses traditionnelles auto-tamponneuses et pour les plus gourmands ses pommes d’amour et autres gourmandises.
Toute la journée, du 8 au 14 juillet, place Jean Jaurès.
Organisée par la commune des Hauts de Bienne .
Place Jean Jaurès Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 10 11 secretariat@mairie-morez.fr
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English : Fête Foraine de Morez
L’événement Fête Foraine de Morez Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-06-08 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE
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