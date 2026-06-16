Formation baby-sitting Hauts de Bienne
Formation baby-sitting Hauts de Bienne lundi 6 juillet 2026.
Hauts de Bienne
Formation baby-sitting
Lieux variables selon module. Hauts de Bienne Jura
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-06
Formation baby-sitting animée par des professionnels de la petite enfance, de la jeunesse et de la culture + formation au PSC avec les pompiers du Jura. Programme complet et inscription au 03 84 33 40 61 ou ijmorez@jeunes-bfc.fr ou à la médiathèque
Lieux et horaires variables selon module.
(Programme détaillé auprès d’Aline à l’accueil d’Info Jeunes à la médiathèque de Morez)
Places limitées .
Lieux variables selon module. Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 40 61 ijmorez@jeunes-bfc.fr
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English : Formation baby-sitting
L’événement Formation baby-sitting Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-06-11 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE
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