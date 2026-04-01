Mende

ATELIER MOUTON-NUAGE, HERBE-LAINE AU MUSÉE DU GÉVAUDAN

3 Rue de l’Épine Mende Lozère

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

Atelier Mouton-Nuage, Herbe-Laine

Expérimentez les couleurs et textures en pastel autour de la Bergère de Jean-François Millet.

2 h de 0 à 10€ sur réservation

Atelier Mouton-Nuage, Herbe-Laine

Expérimentez les couleurs et textures en pastel autour de la Bergère de Jean-François Millet.

2 h de 0 à 10€ sur réservation .

3 Rue de l’Épine Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 49 85 85 museepatrimoine@mende.fr

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English :

Mouton-Nuage, Herbe-Laine workshop

Experiment with pastel colors and textures around Jean-François Millet’s Bergère.

2 h from 0 to 10? on reservation

L’événement ATELIER MOUTON-NUAGE, HERBE-LAINE AU MUSÉE DU GÉVAUDAN Mende a été mis à jour le 2026-04-21 par 48-OT Mende