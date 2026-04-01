ATELIER MOUTON-NUAGE, HERBE-LAINE AU MUSÉE DU GÉVAUDAN Mende
ATELIER MOUTON-NUAGE, HERBE-LAINE AU MUSÉE DU GÉVAUDAN Mende mercredi 29 avril 2026.
Mende
ATELIER MOUTON-NUAGE, HERBE-LAINE AU MUSÉE DU GÉVAUDAN
3 Rue de l’Épine Mende Lozère
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
Atelier Mouton-Nuage, Herbe-Laine
Expérimentez les couleurs et textures en pastel autour de la Bergère de Jean-François Millet.
2 h de 0 à 10€ sur réservation
Atelier Mouton-Nuage, Herbe-Laine
Expérimentez les couleurs et textures en pastel autour de la Bergère de Jean-François Millet.
2 h de 0 à 10€ sur réservation .
3 Rue de l’Épine Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 49 85 85 museepatrimoine@mende.fr
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English :
Mouton-Nuage, Herbe-Laine workshop
Experiment with pastel colors and textures around Jean-François Millet’s Bergère.
2 h from 0 to 10? on reservation
L’événement ATELIER MOUTON-NUAGE, HERBE-LAINE AU MUSÉE DU GÉVAUDAN Mende a été mis à jour le 2026-04-21 par 48-OT Mende
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