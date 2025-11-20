Atelier nature de 3 à 6 ans Nos amies les sternes

Boulevard Carnot La Chanterie Jargeau Loiret

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-22 10:00:00

fin : 2026-04-22 11:30:00

Date(s) :

2026-04-22

Construction artistique autour de la vie des sternes. .

Boulevard Carnot La Chanterie Jargeau 45150 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 59 76 60 accueil@maisondeloire45.org

English :

Nature workshop for children Identity card: the European Beaver

German :

Natur-Workshop für Kinder Identitätskarte: Der europäische Biber

Italiano :

Laboratorio naturalistico per bambini Carta d’identità: il Castoro europeo

Espanol :

Taller de naturaleza para niños Carné de identidad: el Castor Europeo

L’événement Atelier nature de 3 à 6 ans Nos amies les sternes Jargeau a été mis à jour le 2025-11-20 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS